محافظ جنوب سيناء يتفقد حلقة السمك بطور سيناء لدعم الثروة السمكية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، حلقة السمك بمدينة طور سيناء؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة الخدمات، والارتقاء بجودة المنتجات السمكية، ودعم قطاع الثروة السمكية باعتباره أحد القطاعات الحيوية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس صفوان سلامة المراغي، مدير عام منطقة الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من عواقل ومشايخ المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرحٍ مفصل حول آليات العمل داخل حلقة السمك، ومعدلات التداول، واحتياجات تطوير المنظومة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء، ودعم العاملين بقطاع الصيد، وضمان توفير منتجات سمكية طازجة وعالية الجودة للمواطنين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، وتعزيز جهود تنمية قطاع الصيد والثروة السمكية، مع توفير بيئة عمل ملائمة للصيادين والعاملين بالقطاع، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر منتجات غذائية آمنة ومتميزة .