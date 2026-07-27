وزير الرياضة يهنئ منتخبي سلة مصر بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأفريقي والتأهل للمونديال

هنأ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، منتخبي مصر تحت 21 سنة للرجال والسيدات، بعد تتويجهما بالمركز الأول في بطولة دوري الأمم الأفريقي لكرة السلة 3×3، التي أقيمت بدولة بتسوانا خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو الجاري، والتأهل إلى كأس العالم تحت 23 سنة، المقرر إقامته في الصين خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2026.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهنئته للاعبي ولاعبات المنتخبين والجهازين الفني والإداري، متمنياً لهم مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات، ومؤكداً أن الوزارة ستظل داعم رئيسي وستواصل مساندة أبطال مصر وتوفير كل سبل الدعم أمامهم لمواصلة مسيرة التألق وتحقيق المزيد من النجاحات التي تليق باسم الرياضة المصرية.

ونجح منتخب مصر للرجال تحت 21 سنة، بقيادة الكابتن أحمد منير، في التتويج بالمركز الأول بعد تصدره الترتيب بإجمالي 530 نقطة، بفارق 50 نقطة عن صاحب المركز الثاني الذي جمع 480 نقطة، ومثل المنتخب 6 لاعبين هم: محمد طارق خيري، أحمد فادي، حسن عامر، محمد وائل بدر، عمر طلعت، وعمر الببلاوي.

كما توج منتخب مصر للسيدات تحت 21 سنة، بقيادة الكابتن كريم إسماعيل، بلقب البطولة والمركز الأول، بعدما تصدر الترتيب بإجمالي 550 نقطة، بفارق 40 نقطة عن صاحب المركز الثاني الذي جمع 510 نقاط، ومثل المنتخب 6 لاعبات هن: سلمى خضر، جنى السيد، فريدة طارق، خديجة عثمان، هنا حتحوت، وجنة أبو ضيف.