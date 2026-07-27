وزير الرياضة يوافق على تنظيم دورة الألعاب البارالمبية العربية الأولى

أعلن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة حسام الدين مصطفى، تلقيه خطابا رسميا من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة يفيد بموافقة على تنظيم دورة الألعاب البارالمبية العربية الأولى لأول مرة في تاريخ الحركة البارالمبية العربية خلال الفترة من 10 إلى 20 يناير 2027، على ملاعب استاد القاهرة الدولي.

وتعد هذه الدورة حدثًا تاريخيًا غير مسبوق، باعتبارها النسخة الأولى من الألعاب البارالمبية العربية، والتي تستهدف جمع الرياضيين من مختلف الدول العربية في أكبر تجمع رياضي بارالمبي، بما يسهم في تعزيز التعاون الرياضي العربي، ودعم حركة الرياضة البارالمبية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وصقل المواهب.

وأكدت اللجنة البارالمبية المصرية أن استضافة مصر لهذا الحدث القاري تعكس الثقة الكبيرة في قدراتها التنظيمية، وما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات متراكمة في تنظيم واستضافة كبرى البطولات، فضلًا عن الدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية لملف الرياضة، ولا سيما رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت اللجنة أن الدورة ستشهد مشاركة واسعة من اللجان والاتحادات البارالمبية العربية، وستقام وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يليق باسم مصر ومكانتها الرائدة، ويعزز من دورها كمركز إقليمي لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

من جانبه أكد حسام الدين مصطفى أن موافقة وزير الشباب والرياضة على استضافة الدورة تمثل خطوة تاريخية للحركة البارالمبية العربية وتعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف مصطفى أن استضافة النسخة الأولى من الدورة ستكون بداية قوية لتأسيس دورة عربية بارالمبية منتظمة تسهم في تطوير مستوى المنافسات واكتشاف المواهب وتعزيز التعاون بين اللجان البارالمبية العربية.

ولفت رئيس اللجنة البارالمبية إلى أن مجلس الإدارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المعنية لضمان خروج الحدث بصورة تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.