لماذا تظهر رائحة كريهة في المطبخ رغم نظافته؟ 8 أسباب خفية وطرق التخلص منها

قد يعتقد كثيرون أن تنظيف المطبخ يوميًا كافٍ للحفاظ على رائحته منعشة، لكن المفاجأة أن الرائحة الكريهة في المطبخ قد تظهر رغم الاهتمام بالنظافة، بسبب وجود مصادر خفية لا يلتفت إليها الكثيرون. وفي معظم الحالات، يكون اكتشاف السبب هو الخطوة الأولى للتخلص من المشكلة نهائيًا.

أسباب ظهور رائحة كريهة في المطبخ

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى انتشار الروائح غير المرغوبة داخل المطبخ، حتى إذا كان يبدو نظيفًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- بقايا الطعام في مصرف الحوض

يعد مصرف الحوض من أكثر الأماكن التي تتراكم فيها بقايا الطعام والدهون، ومع مرور الوقت تبدأ البكتيريا في تحليلها، ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة.

2- تراكم الدهون داخل سلة القمامة

حتى مع تغيير كيس القمامة باستمرار، قد تبقى بقايا سوائل أو دهون في قاع السلة، وهو ما يسبب روائح مزعجة، خاصة في فصل الصيف.

3- إسفنجة تنظيف الأطباق

الإسفنجة الرطبة تُعد بيئة مناسبة لنمو البكتيريا إذا لم تُستبدل أو تُطهر بانتظام، وقد تكون مصدرًا للرائحة الكريهة دون أن تلاحظ.

4- الثلاجة

قد تتسبب الأطعمة منتهية الصلاحية أو الأطعمة المحفوظة في أوعية غير محكمة الإغلاق في انتشار روائح داخل الثلاجة تنتقل إلى المطبخ.

5- تراكم الدهون على البوتاجاز وشفاط المطبخ

تلتصق الأبخرة والدهون بسطح البوتاجاز والشفاط مع الاستخدام اليومي، ومع مرور الوقت تصدر منها روائح غير مستحبة، خاصة عند تشغيل النار.

6- انسداد أو جفاف البالوعة

إذا كانت الرائحة تخرج من أسفل الحوض، فقد يكون السبب انسدادًا جزئيًا أو جفاف الماء داخل السيفون، ما يسمح بتسرب روائح الصرف.

7- بقايا الطعام أسفل الأجهزة

قد تسقط فتات الطعام أسفل الثلاجة أو البوتاجاز أو الغسالة، وتبقى لفترات طويلة دون ملاحظة، ما يؤدي إلى تعفنها وانبعاث رائحة كريهة.

8- مناشف المطبخ

المناشف المستخدمة في تجفيف الأيدي والأواني قد تحتفظ بالرطوبة لفترات طويلة، مما يشجع على نمو البكتيريا والفطريات وظهور روائح غير مرغوبة.

كيف تتخلص من الرائحة الكريهة في المطبخ؟

للحفاظ على رائحة المطبخ منعشة، ينصح بالآتي:

تنظيف مصرف الحوض بانتظام بالماء الساخن مع منظف مناسب.

غسل سلة القمامة وتجفيفها جيدًا قبل وضع كيس جديد.

استبدال إسفنجة الأطباق بشكل دوري.

تنظيف الثلاجة والتخلص من الأطعمة الفاسدة.

إزالة الدهون المتراكمة من الشفاط والبوتاجاز.

التأكد من سلامة السيفون وعدم وجود انسداد في الصرف.

تنظيف أسفل الأجهزة المنزلية كل فترة.

غسل مناشف المطبخ وتجفيفها جيدًا بعد الاستخدام.

متى تكون الرائحة مؤشرًا على مشكلة أكبر؟

إذا استمرت الرائحة الكريهة في المطبخ رغم التنظيف المتكرر، أو كانت تشبه رائحة مياه الصرف الصحي، فقد يكون السبب وجود انسداد في مواسير الصرف أو مشكلة في شبكة السباكة، وفي هذه الحالة يُفضل الاستعانة بفني متخصص لتحديد السبب ومعالجته قبل أن تتفاقم المشكلة.