تقارير: مانشيني يعود لصدارة سباق المرشحين لتولي تدريب منتخب إيطاليا

لا تزال مسألة تعيين مدرب جديد لمنتخب إيطاليا يشوبها الكثير من الإثارة لاسيما بعد فشل تعيين أندريا بيرلو مدربًا جديدًا للأزوري؛ الأمر الذي دفع المدير الفني للاتحاد باولو مالديني ومستشاره رونالدو لتقديم استقالتهما بعد 11 يومًا من تعيينهما، وفقًا لتقارير إعلامية.

وكشفت صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية، في تقرير لها، عن عودة روبرتو مانشيني لصدارة سباق المرشحين لتولي منصب المدرب الجديد للأزوري، وهو المرشح المفضل لدى رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاجو.

وأفادت الصحيفة بأن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب تضم اسم أنطونيو كونتي الذي لا يزال مطروحًا، بدعمٍ أساسي من رابطة الدوري الإيطالي، لكن تقارير تفيد بأنه لم يتم التواصل رسميًا حتى الآن مع المدرب السابق لنابولي.

وأكدت الصحيفة أن الثلاثاء سيكون يومًا حاسمًا في مسألة تعيين المدرب الجديد، والإدارة الفنية للاتحاد إذ يكتسب اسم النجم السابق للكرة الإيطالية جورجيو كيليني زخمًا أيضًا، حيث يُمكنه تولي منصب المدير الفني الجديد للاتحاد خلفًا لمالديني.

وسيجتمع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء لتحديد مساره خلال الفترة المقبلة سواء بتعيين المدرب الجديد للمنتخب أو اختيار المدير الفني الجديد للاتحاد ثم اختيار المدرب.