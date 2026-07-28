رئيس الاتحاد الفرنسي: تعيين زيدان بداية مرحلة جديدة مع منتخب الديوك

أكد فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للمنتخب الأول يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن توليه المهمة بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030.

وقال ديالو، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم زيدان، إن الاتحاد أنهى جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد في وقت قياسي، بعدما حظي القرار بموافقة اللجنة التنفيذية، مشيرًا إلى أن العقد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.

وأضاف أن الجهاز الفني الجديد سيُعلن بشكل كامل خلال شهر سبتمبر، وذلك بالتنسيق مع زيدان، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب الفرنسي.

وأشاد رئيس الاتحاد الفرنسي بالمدرب الجديد، مؤكدًا أن زيدان يعد أحد أبرز رموز الكرة الفرنسية، كما أثبت قدراته التدريبية من خلال الإنجازات الكبيرة التي حققها مع ريال مدريد، معربًا عن ثقته في نجاحه بقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

كما حرص ديالو على توجيه الشكر إلى ديدييه ديشامب، مشيدًا بما قدمه طوال 14 عامًا على رأس الجهاز الفني، بعدما قاد المنتخب إلى تحقيق العديد من الإنجازات، وفي مقدمتها التتويج بكأس العالم 2018، وإعادة "الديوك" إلى مصاف المنتخبات الكبرى.

واختتم رئيس الاتحاد الفرنسي تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد كان يستعد منذ إعلان ديشامب عدم استمراره في منصبه، موضحًا أن زيدان كان الخيار الأنسب لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة، في ظل طموحات فرنسا لمواصلة المنافسة على جميع البطولات.