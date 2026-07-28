الأردن: الدفاعات الجوية تسقط 70 صاروخا باليستيا و25 مسيرة إيرانية خلال 16 يوما

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من إحباط دخول 70 صاروخا باليستيا و25 طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات إلى الأراضي الأردنية خلال الفترة من 9 وحتى 25 يوليو الجاري، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي تعاملت مع جميع التهديدات بكفاءة عالية، ومنعت وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وأضافت القوات المسلحة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إجمالي التهديدات الإيرانية التي جرى التعامل معها خلال تلك الفترة بلغ 95 صاروخًا وطائرة مسيّرة، حيث تم إسقاطها بعيدًا عن المناطق السكنية والتجمعات والمصالح الحيوية، بما حافظ على أمن المواطنين واستقرار المملكة.

وأكدت أنها واصلت خلال الفترة ذاتها حماية الحدود ومواجهة محاولات تهريب المخدرات والتسلل، حيث أحبطت 3 محاولات لتهريب المواد المخدرة باستخدام بالونات موجهة إلكترونيًا عن بعد، كما أسقطت 3 طائرات مسيّرة محملة بالمخدرات، وألقت القبض على 5 متسللين حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة، ليصل إجمالي التهديدات الأخرى التي تم التعامل معها إلى 11 تهديدًا على الواجهات الحدودية الشمالية والشرقية والجنوبية.

وأوضحت أن منظومة الدفاع الجوي الأردنية وسلاح الجو الملكي تعاملت مع التهديدات الإيرانية وفق أعلى درجات الجاهزية العملياتية، وتمكنت من إنهاء تأثيرها بعيدًا عن المناطق المأهولة، فيما واصل الأردنيون حياتهم اليومية بصورة طبيعية دون وقوع إصابات أو أضرار.

وبحسب بيان القوات المسلحة، فقد شهدت الأيام الماضية سلسلة من عمليات الاعتراض، حيث تم يوم 24 يوليو إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، بينما تعامل سلاح الجو الملكي يوم 23 يوليو مع 4 صواريخ و6 مسيرات استهدفت أجواء المملكة.

وفي 22 يوليو، اعترضت الدفاعات الجوية الأردنية 6 صواريخ فور دخولها المجال الجوي للمملكة، كما تحركت فرق سلاح الهندسة الملكي إلى مواقع سقوط الصواريخ والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض لتأمينها والتعامل معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

كما أسقطت طائرات سلاح الجو الملكي 4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، فيما واصلت القوات المسلحة مراقبة الأجواء الأردنية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي تهديد محتمل.

وفي 21 يوليو، تعاملت القوات المسلحة مع 5 طائرات مسيّرة إيرانية وتم تحييدها، قبل أن تسقط 3 صواريخ، فيما تعاملت فرق الهندسة الملكية مع مواقع سقوط الشظايا وأمّنتها.

أما يوم 20 يوليو، فقد تعاملت القوات المسلحة مع 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني، وفي 19 يوليو أسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ أخرى، بينما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية بعيدة عن التجمعات السكانية.

وفي يوم 18 يوليو، أسقطت القوات المسلحة 10 صواريخ و4 طائرات مسيّرة، كما تصدت يوم 17 يوليو لـ3 صواريخ، وفي 16 يوليو أسقطت 8 صواريخ ضمن الإجراءات الدفاعية لحماية سيادة المملكة وأجوائها.

كما اعترضت الدفاعات الجوية يوم 15 يوليو 3 صواريخ باليستية، ويوم 14 يوليو 4 صواريخ، فيما أسقطت فجر 13 يوليو 4 صواريخ دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأكدت القوات المسلحة أنها لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراعات الإقليمية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة أو أمن المواطنين.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت يوم 9 يوليو اعتراض 8 صواريخ أطلقت من إيران، موضحة أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، وأنها تتابع التطورات الإقليمية أولًا بأول، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية للدفاع عن المملكة.

وفي ملف مكافحة التهريب، أوضحت القوات المسلحة أن وحدات حرس الحدود رصدت محاولات استخدام بالونات موجهة إلكترونيًا لإدخال المخدرات، وتم إسقاطها وضبط حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، كما جرى التعامل مع الطائرات المسيّرة المحملة بالمواد المخدرة وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

وأكدت أن جميع المضبوطات والموقوفين جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.