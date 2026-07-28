فتح التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد استعدادا للانتخابات التشريعية بفلسطين

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد مفتوح عبر موقعها الإلكتروني (www.elections.ps)، داعية المواطنين الذين أتموا 17 عاما فأكثر إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، باعتبار التسجيل أحد الشروط الأساسية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة سهولة وسرعة إجراءات التسجيل.

وأوضحت اللجنة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء افلسطينية (وفا) - أن التسجيل الإلكتروني مخصص للمواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين، فيما ستُستقبل طلبات تحديث البيانات، أو نقل عنوان السكن، أو تغيير مركز الاقتراع ميدانيا فقط، من خلال مراكز التسجيل التي ستفتح في جميع المدن والقرى والمخيمات في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس.

وأكدت اللجنة أن التسجيل في سجل الناخبين شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات، سواء بصفة ناخب أو مرشح.

وفيما يتعلق بالمواطنين في قطاع غزة ومدينة القدس، شددت اللجنة على أن حقهم في الترشح والاقتراع محفوظ، ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، مؤكدة أنها ستعلن في وقت لاحق الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركتهم في العملية الانتخابية.