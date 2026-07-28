لما جبريل تعلق على تغيير خانة ربة منزل إلى صانعة جيل في البطاقة

علّقت الإعلامية لما جبريل، على الجدل المثار بشأن مقترح تغيير المسمى الوظيفي في بطاقة الرقم القومي من “ربة منزل” إلى “صانعة أجيال”، قائلة: “هو إحنا نكتب لماما في البطاقة ربة منزل ولا صانعة أجيال؟”.

وأضافت لما جبريل خلال فقرتها ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”: “اليومين دول فيه كلام كتير بسبب مقترح متقدم من النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، لتغيير كلمة ربة منزل إلى صانعة أجيال. ووجهة نظر أصحاب المقترح إن كلمة ربة منزل مش معبرة بشكل كافي عن دور الأم المصرية، وإن صانعة أجيال تكريم معنوي أكبر للست اللي بتربي وتغرس القيم والأخلاق وبتطلع أجيال للمجتمع”.

وأشارت إلى أن المقترح أثار انقسامًا بين الناس، موضحة: “في ناس رحبت بالفكرة وشايفة إنها تقدير مستحق، وفي ناس تانية هاجمتها وقالت إن كلمة ربة منزل من أشرف المسميات أصلًا، وإن تغييرها معناه إننا فاهمين دلالة اللغة العربية بشكل غلط.”

وتابعت: “وفي ناس أخدوا الموضوع بهزار وقالوا لو هنغير ربة منزل، يبقى نغير كل المسميات بقى، ونبقى صانع قانون وصانع تشريع، وكلنا صناع ونتبع وزارة الصناعة.”

واختتمت لما جبريل تعليقها قائلة: “بس بعيدًا عن الهزار، ليه أصلًا فيه ناس بتتعامل مع كلمة ربة منزل كأنها أقل من غيرها؟ أو كأن الست اللي قاعدة في بيتها مش بتعمل حاجة؟ قيمة الأم وعظمة دورها مش هتيجي من خانة مكتوبة في البطاقة، ولا من مسمى جديد. مع كامل احترامي لخانة البطاقة، إحنا مدينها أكبر من حجمها. الأهم هو نظرة المجتمع وثقافته وتقديره الحقيقي للست، ودي اللي محتاجة تتغير، مش اسم الخانة".