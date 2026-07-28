ممثل مصر في مجلس الأمن: تنسيق مع الشركاء لدعم تنفيذ خطة ترامب حول غزة

أكد ممثل مصر في مجلس الأمن، أن مصر تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا على دعم التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول غزة بما يشمل كافة مراحلها وضمان وفاء كل طرف بالتزاماته بموجبها .

وقال ممثل مصر - في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول تطورات القضية الفلسطينية والاوضاع في غزة - إن القضية الفلسطينية تقف عند مفترق طرق بين فرصة ينبغي البناء عليها لانهاء عقود من الصراع وبين مخاطر تهدد بتقويض هذه الفرصة.

وأضاف أن العالم يشهد أن إسرائيل تمضي في اتخاذ اجراءات احادية تصعيدية في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يقوض الفرصة المتاحة لانهاء الصراعة ويبدد آفاق السلام.

وأعرب عن إدانة مصر للممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني وارهاب المستوطنين ومحاولات تهجير الفلسطينيين والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وفرض القيود أم نفاذ المساعدات الإنسانية وجهود التعافي والاستهداف الممنهج للمنظمات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة ولاسيما الأونروا.

وأشار ممثل مصر في مجلس الأمن إلى أن إسرائيل تقوم بالتضييق على السلطة الفلسطينية فضلا عن الاعتداءات التي ينفذها مسئولون متطرفون في الحكومة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وفرض القيود على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.

وشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو مقدساتها، وعلى الدعم الكامل للوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وصون وضعها التاريخي والقانوني القائم.