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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب غير متوقعة لالتهاب الكبد

التهاب الكبد
التهاب الكبد
اسماء محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

تتعدد أسباب التهاب الكبد، وأكثرها شيوعاً التعرض للفيروسات كما أن الحالات الصحية التي تُلحق الضرر بالكبد قد تُسبب التهاب الكبد، وكذلك التعرض للسموم مثل الكحول والمخدرات - بما فيها الأدوية - والمواد الكيميائية.

كيف ينتقل التهاب الكبد الفيروسي 

ووفقا لموقع كيلافند كلينك تشمل بعض طرق انتشار التهاب الكبد الفيروسي ما يلي:

سوائل الجسم 

 يمكن أن ينتشر التهاب الكبد ب عن طريق اللعاب والسائل المنوي والإفرازات المهبلية.

 يمكن أن تُصاب بالتهاب الكبد ب عن طريق ممارسة الجنس غير المحمي مع شخص مصاب بالفيروس و يمكن أن ينتقل التهاب الكبد ب المزمن من أحد الوالدين إلى الطفل أثناء الولادة.

الدم الملوث

 يمكن أن ينتشر التهاب الكبد B وC وD عن طريق ملامسة دم شخص مصاب بالفيروس ويحدث هذا عادةً عندما يتشارك الأشخاص الإبر المستخدمة في تعاطي المخدرات عن طريق الحقن الوريدي.

التسمم الغذائي

 يمكن أن تصاب بالتهاب الكبد A أو E إذا تناولت طعامًا أو شربت ماءً يحتوي على الفيروسات.

 الحالات الأخرى التي تسبب التهاب الكبد

 

أي مرض يصيب الكبد قد يسبب التهاب الكبد ومن الحالات التي قد تسبب التهاب الكبد ما يلي:

ركود الصفراء 

هذه الحالة تسبب تراكم الصفراء في الكبد، مما يؤدي إلى التهابه.

الفيروس المضخم للخلايا (CMV) 

تسبب فيروسات الهربس الإصابة بالفيروس المضخم للخلايا وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الكبد (التهاب الكبد الفيروسي المضخم للخلايا) إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف.

فيروس إبشتاين-بار 

 هذا الفيروس شديد العدوى غالباً ما يسبب التهاب الكبد الحاد ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الكبد المزمن.

داء ترسب الأصبغة الدموية

داء ترسب الأصبغة الدموية الأولي هو حالة وراثية نادرة تتسبب في امتصاص الجسم لكمية كبيرة من الحديد.

مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي ( MASLD )  وفي هذه الحالة، تتراكم الدهون الزائدة في الكبد، مما يسبب التهاب الكبد.

مرض ويلسون 

 هذه الحالة الوراثية النادرة تحدث عندما يرتفع مستوى النحاس في الجسم. يؤدي ارتفاع مستوى النحاس في الكبد إلى التهابه.

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