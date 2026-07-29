حبس شخص متهم بسرقة «ماتور مياه» من داخل محل بالقاهرة

قرّرت جهات التحقيق حبس شخص متهم بسرقة ماتور مياه من داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة 4 ايام.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة ماتور مياه من داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ) وتم بإرشاده ضبط (ماتور المياه المستولى عليه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 23 / الجارى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.