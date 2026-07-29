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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منى زكي وأحمد حلمي يحتفلان بتخرج ابنتهما | صور

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
سارة عبد الله
نتيجة الثانوية العامة 2026

احتفلت الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، بتخرج ابنتهما، عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت منى زكي صورا من الحفل، وكتبت: “بنتي الجميلة فعلتها فخورة بيكي”.

تفاصيل مسلسل طالع نازل لـ منى زكي 

ويحسم صناع مسلسل "طالع نازل"، كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل وكافة ترشيحات أبطال العمل، بعد اختيار الفنانة منى زكي والفنان شريف سلامة لبطولة المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، وتقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة خارج الماراثون الرمضاني 2024.

الفنانة منى زكي

مسلسل "طالع نازل" من تأليف إنجي القاسم وسما عبد الخالق، ويعد العمل التعاون الثالث بين الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد فيلم "سهر الليالي" الذي تم عرضه عام 2002، وفيلم "القاهرة مكة" الذي لم يحدد موعد عرضه حتى الآن، وهو من بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكانت أخر مشاركات الفنانة منى زكي الدرامية في مسلسل "تحت الوصاية"، من إخراج محمد شاكر خضير، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

منى زكي أحمد حلمي انستجرام

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