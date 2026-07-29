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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر مُحاكمة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي .. اليوم

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب
نتيجة الثانوية العامة 2026

تنظر المحكمة المختصة، جلسة محاكمة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العمى الجماعي".

تفاصيل القضية 


وفي وقت سابق إحالة أوراق القضية إلى لجنة الخبراء بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير فني شامل حول أسباب وملابسات إصابة عدد من المرضى بمضاعفات خطيرة أدت إلى فقدان البصر، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام 10 مسئولين بالمستشفى بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بمشكلات صحية جسيمة وفقدان البصر عقب خضوعهم لإجراءات طبية داخل قسم الرمد بالمستشفى، وسط تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الواقعة وتحديد المسؤوليات.

واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال عدد من المسئولين والعاملين بالمستشفى، كما جرى فحص الإجراءات الطبية المتبعة ووسائل مكافحة العدوى والتعقيم داخل غرف العمليات، إلى جانب مراجعة التقارير الفنية الخاصة بالحالات المتضررة.

المحكمة المختصة محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر محاكمة 10 مسؤولين مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

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