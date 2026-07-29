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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند أكل التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
أسماء عبد الحفيظ
نتيجة الثانوية العامة 2026

التين الشوكي من أشهر فواكه الصيف، ويتميز بمذاقه الحلو واحتوائه على نسبة كبيرة من الماء والألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعله خيارًا صحيًا يساعد على ترطيب الجسم في الأجواء الحارة. ويؤكد خبراء التغذية أن تناول التين الشوكي باعتدال يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية، لكنه قد لا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص عند الإفراط في تناوله.

ويحتوي التين الشوكي على فيتامين C، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة، إضافة إلى الألياف الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز الهضمي والقلب، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث للجسم عند تناول التين الشوكي؟

1- يحسن صحة الجهاز الهضمي

يحتوي التين الشوكي على كمية جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، كما تساهم في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي.

2- يساعد على ترطيب الجسم

بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الماء، يساهم التين الشوكي في تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب التعرق، خاصة خلال فصل الصيف، مما يساعد على الوقاية من الجفاف.

3- يدعم صحة القلب

يساعد البوتاسيوم الموجود في التين الشوكي على الحفاظ على توازن ضغط الدم، بينما تساهم الألياف في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وهو ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- يعزز المناعة

يحتوي التين الشوكي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة، كما تدعم الجهاز المناعي وتساهم في مقاومة الالتهابات.

5- يساعد في ضبط مستويات السكر

تشير بعض الدراسات إلى أن الألياف الموجودة في التين الشوكي قد تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساهم في تحسين استقرار مستويات الجلوكوز، لكن لا يُغني ذلك عن العلاج الموصوف لمرضى السكري.

6- يمنح الشعور بالشبع

يساعد محتواه المرتفع من الألياف على زيادة الإحساس بالشبع لفترة أطول، ما قد يساهم في تقليل تناول الطعام ودعم التحكم في الوزن عند إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن.

7- يدعم صحة الجلد

يساهم فيتامين C ومضادات الأكسدة في دعم إنتاج الكولاجين وحماية البشرة من التلف الناتج عن العوامل البيئية، مما يساعد في الحفاظ على نضارة الجلد.

هل الإفراط في تناول التين الشوكي يسبب أضرارًا؟

رغم فوائده الصحية، فإن تناول كميات كبيرة من التين الشوكي قد يؤدي إلى بعض المشكلات، منها:

  • الإمساك، خاصة عند تناول كميات كبيرة من البذور.
  • الانتفاخ أو اضطرابات الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.
  • انخفاض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري الذين يتناولون أدوية خافضة للسكر، لذلك يُنصح بمراقبة مستويات السكر واستشارة الطبيب.

من الأشخاص الذين يجب عليهم الحذر؟

ينصح خبراء التغذية مرضى السكري، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مزمنة في الجهاز الهضمي، أو من لديهم حساسية تجاه بعض الفواكه، باستشارة الطبيب قبل تناول التين الشوكي بكميات كبيرة.

كما يجب غسل الثمار جيدًا والتعامل معها بحذر عند تقشيرها لتجنب الإصابة بالأشواك الدقيقة الموجودة على قشرتها.

أفضل طريقة لتناول التين الشوكي

للحصول على فوائده الصحية، يُفضل تناول التين الشوكي طازجًا بعد غسله وتقشيره جيدًا، مع الاعتدال في الكمية، إذ تكفي ثمرة أو ثمرتان في الوجبة لمعظم الأشخاص، ضمن نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفواكه.

ويؤكد الخبراء أن التين الشوكي من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يكون إضافة صحية للنظام الغذائي، لكن الاعتدال في تناوله يظل العامل الأهم للاستفادة من فوائده وتجنب أي آثار جانبية محتملة.

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