لن تتوقع.. سعر كاش مايوه بسمة بوسيل يثير الجدل

حرصت الفنانة التونسية بسمة بوسيل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل

تألقت بسمة بوسيل في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية كاش مايوه طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بمزيج بين اللون الأسود و الرمادي.

قد حمل كاش مايوه بسمة بؤوسيل توقيع Jean Paul Gaultier، و بلغ سعره 760 دولار، أي ما يقرب من 38 ألف جنيه مصري وأكملت إطلالتها بحذاء لافت من BALENCIAGA ووصل ثمنه إلى 850 دولار ما يعادل 43 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بسمة بوسيل على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.