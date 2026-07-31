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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ديسكو مصر يحيي حفلا غنائيا في أبوظبي

ديسكو مصر
ديسكو مصر
تقى الجيزاوي

يستعد فريق ديسكو مصر لإحياء حفل غنائي جديد في أبوظبي يوم 19 سبتمبر المقبل، ضمن سلسلة الحفلات الفنية التي يقدمها الفريق خلال موسم صيف 2026.

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة من أشهر الريمكسات والتراكات الموسيقية التي اشتهر بها، إلى جانب عدد من الأعمال التي حققت تفاعلًا واسعًا مع الجمهور.

حفلات ديسكو مصر 

وكان ديسكو مصر قد أحيا مؤخرًا حفلًا في الفان زون، حيث قدم باقة من ريمكسات أغاني الأفلام الشهيرة بالإضافة إلى عدد من التراكات الخاصة بالفريق، وسط تفاعل كبير من الحضور.

فريق ديسكو مصر 

وعرف فريق "ديسكو مصر" تسليطهم الضوء على ذكريات الطفولة عن طريق مزج تراث ثقافة البوب المصرية مع إضافة لمسات "الديسكو" وموسيقى "الفانك".

تضم الفرقة الثلاثي مصطفى الشريف، عمرو عماد، شادى وصفى، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢ والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر"، كما حصل الفريق مؤخرًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل دى جى.

حفلات ديسكو مصر فريق ديسكو مصر حفلات الصيف 2026

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