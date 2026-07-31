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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يصل الأرجنتين آخر محطات جولته الخارجية في أمريكا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية يصل الأرجنتين آخر محطات جولته الخارجية في أمريكا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يصل الأرجنتين آخر محطات جولته الخارجية في أمريكا الجنوبية
أ ش أ

وصل رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج إلى الأرجنتين آخر محطات جولته الخارجية في أمريكا الجنوبية التي تضمنت أيضا زيارة كل من البرازيل وتشيلي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الجمعة/ أن الرئيس لي وصل مطار "منيسترو بيستاريني" الدولي في العاصمة بوينس آيرس ليبدأ أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى الأرجنتين منذ 22 عاما.

ومن المتوقع أن يستهل الرئيس لي زيارته بوضع إكليل من الزهور عند ساحة "سان مارتن" في بوينس آيرس تكريما للمناضلين من أجل استقلال البلاد، ثم من المقرر أن يحضر مراسم استقبال رسمية في القصر الرئاسي؛ يليها عقد محادثات قمة في وقت لاحق اليوم مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

كان مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونج-لاك قد صرح في وقت سابق بأن الأرجنتين هي عضو في مجموعة العشرين وعضو مؤسس في تكتل "ميركوسور" التجاري إذ يعتزم الرئيسان بحث سبل استئناف المحادثات الرامية للتوصل لاتفاق تجارة بين كوريا الجنوبية وتكتل "ميركوسور ".

كما تعد الأرجنتين من أكبر الدول المصدرة لزيت فول الصويا وتمتلك ثاني أكبر احتياطات العالم من الغاز الصخري؛ مما يجعلها شريكا مهما محتملا لتنويع مصادر الطاقة وواردات الغذاء بالنسبة لكوريا الجنوبية.

رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج هيئة الإذاعة الكورية كيه بي إس مطار منيسترو بيستاريني الدولي في العاصمة بوينس آيرس

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