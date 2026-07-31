مستشفى العريش العام يجري 40 عملية جراحية خلال يوم واحد.. ووفد وزاري يتابع منظومة الرعاية الأساسية بسيناء

أعلن مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، اليوم /الجمعة/، عن نجاح الفرق الطبية بالمستشفى في إجراء 40 عملية جراحية وتداخلية متنوعة خلال يوم واحد، وهو ما يُسجل كإنجاز طبي وطفرة غير مسبوقة لأول مرة داخل المستشفى.

وأكد الدكتور حسام أبو القاسم، مدير المستشفى، أن هذا الإنجاز، الذي شمل تخصصات دقيقة كجراحات الأطفال، النساء، القسطرة القلبية، والعيون، يعكس جاهزية الأطقم الطبية لتقديم رعاية متميزة على مدار الساعة. وثمن "أبو القاسم" جهود الأطقم الطبية وتفانيهم في خدمة أهالي سيناء.

وعلى صعيد آخر، استقبل الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وفداً وزارياً لمتابعة وتقييم منظومة الرعاية الصحية. وبحث الوفد مع مسؤولي المديرية آليات رفع كفاءة الوحدات الصحية وتطوير الخدمات لضمان مطابقتها لمعايير الجودة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد وفد وزارة الصحة بالجهود الكبيرة والملموسة التي حققتها مديرية الصحة بشمال سيناء وإدارة الرعاية الصحية الأساسية في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، مؤكدين على الدور الفعال للكوادر الطبية بالمحافظة في تنفيذ خطط التطوير.

من جانبه، وجه الدكتور عمرو عادل عبد العال الشكر والتقدير لقيادات وزارة الصحة على دعمهم المستمر وزيارتهم المثمرة للمحافظة، مؤكداً استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات صحية متكاملة تليق بأهالي شمال سيناء.