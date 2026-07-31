الصين تكشف عن خطة خمسية لتعزيز التنمية الخضراء للقطاع الصناعي

أصدرت الصين خطة خمسية لتعزيز التحول الأخضر ومنخفض الكربون للقطاع الصناعي، محددة هدفا يتمثل في الوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من القطاع الصناعي بحلول عام 2030.

وتهدف الخطة، التي تغطي فترة 2026-2030، والتي أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا، أيضا إلى زيادة استخدام الطاقة الخضراء في القطاع الصناعي بشكل كبير، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الخضراء ومنخفضة الكربون، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الجمعة/.

وحددت الخطة مجموعة من المهام الرئيسية، من بينها تنفيذ مبادرات الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، وتوسيع إمدادات المعدات والمنتجات الخضراء، وتعزيز الابتكار التكنولوجي الأخضر ومنخفض الكربون، وتحسين أنظمة إعادة تدوير الموارد الصناعية.