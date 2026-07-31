صحة الوادي الجديد: إطلاق قوافل طبية مجانية بقرى مركز الداخلة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالداخلة، تنفيذ عدد من القوافل الطبية العلاجية المجانية لخدمة أهالي مركز الداخلة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

مواعيد اطلاق القوافل الطبية

وأوضحت المديرية أن القوافل ستنطلق وفق جدول زمني يشمل قرية أسمنت يومي 7 و8 أغسطس 2026، وقرية الموهوب يومي 9 و10 أغسطس 2026، على أن تختتم أعمالها في قرية بدخلو يومي 11 و12 أغسطس 2026.

وأكدت مديرية صحة الوادي الجديد أن القوافل تضم نخبة من الأطباء في تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأسنان، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، مع تقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان، والتي تشمل الكشف الطبي، وصرف الأدوية، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعة.

وأهابت المديرية بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات القوافل، اصطحاب بطاقة الرقم القومي للبالغين، وشهادة الميلاد المميكنة للأطفال، مؤكدة أن جميع الخدمات تُقدم بالمجان، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية في مختلف قرى المحافظة.