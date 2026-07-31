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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تعلن تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها مع إسبانيا

فرنسا تعلن تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها مع إسبانيا
فرنسا تعلن تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها مع إسبانيا
أ ش أ

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الجمعة، تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إسبانيا، على خلفية تدفق آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة.

وقال نونيز - عبر حسابه على منصة "إكس" - "في ضوء الوضع الذي لوحظ في منطقة سبتة، أصدرتُ منذ مساء أمس تعليمات بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الإسبانية دون تأخير، كما قمتُ بتفعيل قوة التدخل السريع للحدود لإجراء عمليات تفتيش مكثفة".

وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أنه أجرى اتصالًا بنظيره الإسباني أمس، على أن يتحدثا مجددًا اليوم لبحث تطورات الوضع.

ويأتي هذا القرار في وقت أفادت فيه تقارير بعبور نحو 40 ألف مهاجر الحدود بين المغرب ومدينة سبتة خلال ليلة الخميس إلى الجمعة، ما أثار قلقًا أوروبيًا من تصاعد تدفقات الهجرة.

وتقع مدينة سبتة على الساحل الشمالي للمغرب، وتتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي مهم عند المدخل الجنوبي لمضيق جبل طارق، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط وتواجه السواحل الإسبانية عبر المضيق.

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز تشديد الإجراءات الأمنية الحدود مع إسبانيا تدفق آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة

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