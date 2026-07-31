غرق شاب أثناء السباحة في منطقة غير مخصصة بمحطة الرمل

شهدت منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، حادث غرق شاب داخل مياه البحر، بعدما نزل إلى المياه في نطاق غير مخصص للسباحة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بشأن تعرض شاب للغرق أثناء وجوده داخل مياه البحر بمنطقة محطة الرمل، وعلى الفور تحركت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

وكشفت المعلومات الأولية أن الشاب توجه إلى مياه البحر للسباحة في منطقة لا تتوافر بها التجهيزات اللازمة لنزول المصطافين، قبل أن يتعرض لجرف الأمواج والتيارات المائية، ما أدى إلى غرقه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بها، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات وظروف الحادث.