قررت جهات التحقيق حبس منادي سيارات لقيامه بمطالبة قائدي المركبات بدفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم دون وجه حق، في إحدى مناطق القاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من أحد الأشخاص ضد منادي سيارات لقيامه بمطالبة قائدي المركبات بدفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم دون وجه حق، في إحدى مناطق القاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه يعمل منادي سيارات دون ترخيص، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 29 من الشهر الجاري، موضحًا أنه كان يمارس هذا النشاط بدائرة قسم شرطة النزهة؛ بهدف تحقيق مكاسب مالية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.