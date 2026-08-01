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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالمجاورة الثالثة.. الكهرباء تصعق طالبا في الشروق

الكهرباء تصعق طالبا في الشروق
الكهرباء تصعق طالبا في الشروق
إسلام دياب

توفى طالب إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنطقة المجاورة الثالثة بمدينة الشروق في محافظة القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنطقة المجاورة الثالثة بمدينة الشروق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وفاة كريم مصطفى 16 عامًا، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الشروق المركزي، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مطبعة بالطابق الأرضي في عقار مكون من 9 طوابق بحي عابدين بمحافظة القاهرة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مطبعة بمنطقة عابدين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعمة بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، دون امتداد النيران إلى باقي أجزاء العقار أو التأثير على سلامته.

حرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أخطرت جهات التحقيق التي قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه.

صعق كهربائي طالب مصرع طالب مدينة الشروق محافظة القاهرة

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