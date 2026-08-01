منطقة كامبي فليجري بجنوب إيطاليا تهتز بأقوى زلزال منذ 40 عاما

شهدت منطقة كامبي فليجري الواقعة غرب نابولي في جنوب إيطاليا سلسلة هزات أرضية في أعقاب الزلزال الذي وقع الليلة الماضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ليعد الأقوى منذ 40 عاما، متسببا في انهيارات وأضرار و21 إصابة.

وأوضح المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، اليوم /السبت/، أن مركز الزلزال يقع على بعد 6 كيلومترات من نابولي. وأعقبها حدوث سلسلة من عشر هزات أرضية بالمنطقة ذات النشاط الزلزال البطيء وكانت معظمها طفيفة.

وأوضح وزير الحماية المدنية الإيطالي نيلو موسوميتشي أن النتائج الأولية تشير إلى 21 جريحا، اثنان منهم في حالة حرجة، وأضرار لحقت بالعديد من المباني المدنية.

وشعر سكان نابولي بالزلزال، وخرج العديد من الناس إلى الشوارع، وتم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء مختلفة من المدينة ومنطقة نابولي.

ونفذت الحماية المدنية عدة عمليات في البلديات المتضررة لإجلاء السكان من منازلهم، كما تم إجلاء العديد من العائلات التي تضررت منازلها بشدة.

وعادت حركة القطارات في منطقة نابولي إلى طبيعتها بعد تعليقها الاحترازي لإجراء الفحوصات الفنية عقب الزلزال، كما خضعت بعض القطارات الإقليمية لقيود و إلغاءات.