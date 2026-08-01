للعام الثالث على التوالي.. انطلاق حملة «100 يوم صحة» بمحافظة جنوب سيناء

انطلقت بمحافظة جنوب سيناء فعاليات حملة «100 يوم صحة» للعام الثالث على التوالي، حيث بدأ فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية تنفيذ خطة متكاملة لتكثيف تقديم خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية بمختلف مدن المحافظة، إلى جانب تنظيم فعاليات ميدانية للوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين في أماكن تجمعاتهم.

وذكر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء - في بيان اليوم/السبت/ - أن مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة الدكتور محمد عبدالهادي، تفقد مركز طب أسرة الرويسات بمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية الفرق الطبية لاستقبال المستفيدين من الحملة، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة.

واستمع مدير الفرع - خلال الجولة - إلى آراء المواطنين المترددين على المركز، للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات، مؤكدًا أن الاستماع للمواطن يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير جودة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالهادي أن الحملة تقدم حزمة متكاملة من خدمات المبادرات الرئاسية، تشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف عن الأورام السرطانية، وفحوصات المقبلين على الزواج، والعناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة.

وأشار إلى أن الحملة لا تقتصر على تقديم الخدمات داخل المنشآت الصحية، وإنما تمتد من خلال فرق طبية وتوعوية تنفذ أنشطة ميدانية للتوعية بأهمية الكشف المبكر والوقاية، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية.

وأكد مدير الفرع أن الحملة، التي تنفذ تحت شعار «عام صوت المريض.. ودعم المريض»، تستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية والوقائية، وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين، من خلال المتابعة المستمرة ودعم فرق العمل بمختلف مدن المحافظة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالهادي أن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء يواصل تنفيذ خطة الحملة بما يسهم في تحقيق مستهدفات المبادرات الرئاسية، ونشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.