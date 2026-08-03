قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط
هزة أرضية يشعر بها سكان عدة مناطق في مصر.. والبحوث الفلكية تعلن التفاصيل بعد قليل
الكهرباء: 103 مليارات جنيه دعما سنويا للمواطنين واستمرار حماية الشرائح الاجتماعية
انفجار قرب ناقلة بسواحل عمان
في عز الحر أمطار خفيفة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر
الرغيف بكام؟.. ارتفاع سعر الخبز الحر بعد وصول طن الدقيق إلى 20 ألف جنيه
محكمة إسرائيلية تجمد خطة بن جفير لإحاطة سجن الأسرى الفلسطينيين بالتماسيح
قررنا إنهاء زواجنا بكل احترام.. حمدي الميرغني يعلن الانفصال عن زوجته
الكهرباء: ارتفاع درجات الحرارة وفرض زيادة الأحمال أدى لتحريك أسعار التعريفة
محاكمة 53 متهما بقضية خلية القطامية.. اليوم
فورد اكسبلورر ST بقوة تصل لـ 400 حصان
تنسيق علمي علوم 2026.. مجموعك يدخلك إيه بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صباحًا أم ليلًا؟ دراسة وخبراء يحددون أفضل وقت لتناول اللبن الرائب

اللبن الرائب
اللبن الرائب
ريهام قدري

يعد اللبن الرائب من أكثر الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، لكن يظل السؤال الذي يطرحه كثيرون: هل تناوله صباحًا أفضل أم قبل النوم؟

 تشير تقارير حديثة وخبراء التغذية إلى أن الإجابة تعتمد على الهدف الصحي، إذ لا يوجد وقت واحد يناسب الجميع.

ووفقًا لخبراء التغذية، فإن اللبن الرائب يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في دعم توازن البكتيريا داخل الأمعاء، إلى جانب البروتين والكالسيوم، ما يجعله خيارًا غذائيًا مفيدًا في مختلف أوقات اليوم.

وأوضحت كلية هارفارد للصحة العامة أن اللبن الرائب يُعد من أفضل المصادر الطبيعية للبروبيوتيك، وأن دمجه ضمن النظام الغذائي بشكل منتظم هو العامل الأهم للاستفادة من فوائده، أكثر من التركيز على وقت تناوله.

 كما تنصح باختيار الأنواع التي تحتوي على "مزارع بكتيرية حية ونشطة" مع تجنب الأنواع الغنية بالسكريات المضافة.

ويشير الخبراء إلى أن تناول اللبن الرائب صباحًا قد يكون خيارًا مثاليًا مع وجبة الإفطار، خاصة عند دمجه مع الشوفان أو الفاكهة، إذ يساهم في تعزيز الشعور بالشبع ويدعم صحة الجهاز الهضمي طوال اليوم.

أما في المساء، فيمكن أن يكون وجبة خفيفة غنية بالبروتين تساعد على الحد من الجوع قبل النوم، كما قد تدعم تعافي العضلات لدى الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني، دون وجود أدلة علمية تثبت أن تناوله ليلًا يسبب أضرارًا للأشخاص الأصحاء.

ويؤكد المختصون أن العامل الأهم هو الانتظام في تناول اللبن الرائب ضمن نظام غذائي متوازن، مع مراعاة استجابة الجسم، خاصة لدى من يعانون من اضطرابات هضمية أو حساسية تجاه منتجات الألبان.

اللبن الرائب لبن رايب اللبن فوائد اللبن الرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان عدة مناطق في مصر.. والبحوث الفلكية تعلن التفاصيل بعد قليل

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على عامل يقف في شرفة منزله بدون ملابس

مداهم

بعد انتهاء عقوبة المخدرات.. ماذا ينتظر التيك توكر "مداهم" داخل السجن؟

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد