بطل مونديال 2026 يقترب من كولو كولو التشيلي

يتجه جوسيمار خوسيه إيفورا دياس حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، المتوج بجائزة أفضل حارس في كأس العالم 2026، إلى العاصمة التشيلية سانتياجو برفقة وكيل أعماله، من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف كولو كولو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن يخضع الحارس للفحوصات الطبية قبل توقيع العقود الرسمية، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي، بعدما لفت الأنظار بأدائه المميز في بطولة كأس العالم، التي شهدت تألقه مع منتخب الرأس الأخضر ومساهمته في تحقيق إنجاز تاريخي.

ويأمل كولو كولو في إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس خلال الساعات المقبلة، ليصبح أحد أبرز صفقات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، في ظل الثقة الكبيرة بقدرته على تدعيم مركز حراسة المرمى.