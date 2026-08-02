قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: رفع التعريفة كان ضروريا.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الاستهلاك
البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. تفاصيل كاملة تشرح عن نظامها الدراسي ومساراتها
المشدد 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الطالبية.. وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في أوسيم لـ 9 سبتمبر
46 درجة في الظل بالصعيد| الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء
أحمد موسى: هناك محاولات لإفشال التحركات المصرية بشأن غزة.. والقاهرة تواصل دعمها للقضية الفلسطينية
محمد عوض: نعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج
عمدة طرابزون: نتمنى إتمام صفقة انتقال صلاح لنادينا
أمير محروس: عمرو دياب سجّل 37 أغنية في الألبوم الأخير ونزل منها 12 فقط
القليوبي: الدولة تدعم الكهرباء بـ100 مليار جنيه سنويًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين
الكهرباء:4.1 تريليون جنيه استثمارات لدعم الشبكة ولا نية لتخفيف الأحمال في الصيف
أحمد موسى: مصر تملك المعلومات الكاملة.. وأجهزتها يقظة أمام كل التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ كبد بالقصر العيني: التحاليل الدورية هي مفتاح الاكتشاف المبكر والعلاج

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة
قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة
شيماء جمال

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، إن الكبد الدهني لا يعني وجود دهون حول الكبد، وإنما تراكم الدهون داخل الخلايا الكبدية نفسها.

وأوضح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، خلال تواجده ضيف ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع عبر قناة CBC، أن زيادة نسبة الدهون داخل نسيج الكبد إلى أكثر من 20% أو 30% من الحدود الطبيعية تؤدي إلى التأثير على كفاءة الخلايا الكبدية وأدائها الطبيعي.


وأضاف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، إلى أن هناك نوعين من الكبد الدهني، الأول بسيط ولا يسبب مشكلات صحية كبيرة، بينما النوع الثاني أكثر خطورة، حيث قد يتطور نتيجة عوامل وراثية وجينية إلى التهاب مزمن بالكبد ثم تليف، وقد يصل في بعض الحالات إلى الإصابة بسرطان الكبد.

وأوضح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي أن أخطر ما يميز مرض الكبد الدهني هو غياب الأعراض الواضحة في المراحل الأولى، مؤكدًا أن معظم المرضى لا يكتشفون الإصابة إلا في مراحل متقدمة نسبيًا من المرض.

ونوه بأن الاعتماد على ظهور الأعراض ليس وسيلة مناسبة للاكتشاف، مشددًا على أهمية إجراء التحاليل والفحوصات الدورية للكشف المبكر عن أي تغيرات في وظائف الكبد قبل تطور الحالة.

وشدد الدكتور أشرف عمر على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية بصورة منتظمة، موضحًا أن الحد الأدنى المناسب للفحص الدوري يتراوح بين 6 أشهر وسنة، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

وأشار إلى أن التحاليل الدورية والموجات الصوتية على الكبد تساعد الأطباء في اكتشاف تضخم الكبد أو زيادة نسبة الدهون داخله، ومن ثم وضع خطة علاجية مناسبة قبل حدوث أي مضاعفات.

وأكد أن السمنة تعد من أهم عوامل الإصابة بالكبد الدهني، موضحًا أن زيادة الوزن ليست مجرد مشكلة شكلية، بل مرض يرتبط بعدد كبير من المشكلات الصحية، من بينها أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والكبد.

وأضاف أن أي شخص يعاني من زيادة ملحوظة في الوزن يجب أن يخضع لفحص دوري للكبد، مع إجراء موجات صوتية بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود تراكمات دهنية داخل الكبد.

وأشار إلى أن الوقاية من الكبد الدهني وعلاجه تبدأ من الالتزام بنمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة والنشاط البدني والنوم المنتظم.

وأوضح أن النوم الليلي المنتظم يمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، نظرًا لدوره في تنظيم الجهاز العصبي وتجديد الخلايا وضبط الساعة البيولوجية، مؤكدًا أن السهر لفترات طويلة ثم النوم نهارًا لا يحقق الفوائد الصحية المطلوبة.

كبد التحاليل الدورية القصر العيني الكبد الدهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

ما حكم صلاة المرأة في بلد لا يوجد به مسجد؟.. أمينة الفتوى تجيب

الزواج

زوجي متزوج ثلاثًا ولا يعدل بيننا فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ محمود الخشت يزف حفيدته إلى زوجها في يوم عرسها.

الشيخ محمود الخشت يزف حفيدته إلى زوجها في يوم عرسها.. صور

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد