أستاذ كبد بالقصر العيني: التحاليل الدورية هي مفتاح الاكتشاف المبكر والعلاج

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، إن الكبد الدهني لا يعني وجود دهون حول الكبد، وإنما تراكم الدهون داخل الخلايا الكبدية نفسها.

وأوضح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، خلال تواجده ضيف ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع عبر قناة CBC، أن زيادة نسبة الدهون داخل نسيج الكبد إلى أكثر من 20% أو 30% من الحدود الطبيعية تؤدي إلى التأثير على كفاءة الخلايا الكبدية وأدائها الطبيعي.



وأضاف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، إلى أن هناك نوعين من الكبد الدهني، الأول بسيط ولا يسبب مشكلات صحية كبيرة، بينما النوع الثاني أكثر خطورة، حيث قد يتطور نتيجة عوامل وراثية وجينية إلى التهاب مزمن بالكبد ثم تليف، وقد يصل في بعض الحالات إلى الإصابة بسرطان الكبد.

وأوضح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي أن أخطر ما يميز مرض الكبد الدهني هو غياب الأعراض الواضحة في المراحل الأولى، مؤكدًا أن معظم المرضى لا يكتشفون الإصابة إلا في مراحل متقدمة نسبيًا من المرض.

ونوه بأن الاعتماد على ظهور الأعراض ليس وسيلة مناسبة للاكتشاف، مشددًا على أهمية إجراء التحاليل والفحوصات الدورية للكشف المبكر عن أي تغيرات في وظائف الكبد قبل تطور الحالة.

وشدد الدكتور أشرف عمر على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية بصورة منتظمة، موضحًا أن الحد الأدنى المناسب للفحص الدوري يتراوح بين 6 أشهر وسنة، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

وأشار إلى أن التحاليل الدورية والموجات الصوتية على الكبد تساعد الأطباء في اكتشاف تضخم الكبد أو زيادة نسبة الدهون داخله، ومن ثم وضع خطة علاجية مناسبة قبل حدوث أي مضاعفات.

وأكد أن السمنة تعد من أهم عوامل الإصابة بالكبد الدهني، موضحًا أن زيادة الوزن ليست مجرد مشكلة شكلية، بل مرض يرتبط بعدد كبير من المشكلات الصحية، من بينها أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والكبد.

وأضاف أن أي شخص يعاني من زيادة ملحوظة في الوزن يجب أن يخضع لفحص دوري للكبد، مع إجراء موجات صوتية بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود تراكمات دهنية داخل الكبد.

وأشار إلى أن الوقاية من الكبد الدهني وعلاجه تبدأ من الالتزام بنمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة والنشاط البدني والنوم المنتظم.

وأوضح أن النوم الليلي المنتظم يمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، نظرًا لدوره في تنظيم الجهاز العصبي وتجديد الخلايا وضبط الساعة البيولوجية، مؤكدًا أن السهر لفترات طويلة ثم النوم نهارًا لا يحقق الفوائد الصحية المطلوبة.