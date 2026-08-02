أمير محروس: عمرو دياب لا يتوقف عن التطوير والسعي.. وكواليس العمل معه ممتعة

كشف المهندس أمير محروس، مهندس الصوت، كواليس تعاونه مع النجم عمرو دياب، قائلا إن العلاقة الفنية بينهما قائمة على الثقة والتفاهم والكيمياء المشتركة، وأن الهضبة من أكثر الفنانين حرصًا على تطوير نفسه والعمل بشكل مستمر.

أضاف «محروس»، خلال لقائه مع الإعلاميتين منى عبدالغني ومها بهنسي، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عبر شاشة «سي بي سي»، أن بداية تعاونه مع عمرو دياب كانت من خلال ألبوم «ميال»، إذ كان يعمل مساعد مهندس صوت في الاستوديو مع عمرو دياب وفتحي سلامة، قبل أن تتطور العلاقة الفنية بينهما ويشاركا في تنفيذ عدد كبير من الألبومات الناجحة.



وأشار الى أنه تعاون مع عمرو دياب في ألبومات «قمرين»، و«تملي معاك»، و«حبيبي ولا على باله»، ثم عادا لاستكمال التعاون بينهما مرة أخرى منذ عام 2019.

وعن طريقة عمله مع عمرو دياب، قال أمير محروس إن فكرة «العصر» التي يتبعها مع المطربين للوصول إلى أفضل أداء تعلمها من عمرو دياب نفسه، موضحًا أن الهضبة هو أول من يضغط على نفسه ويبحث دائمًا عن الأفضل.

وبين أن كواليس العمل مع عمرو دياب ممتعة لأنه طول الوقت شغال على نفسه، وطول الوقت بيفكر، مشيرًا إلى أن عمرو دياب لا يتوقف عن التطوير والسعي للوصول إلى أفضل صورة ممكنة.