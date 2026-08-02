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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ كبد بالقصر العينى يحذر من استخدام أدوية التخسيس دون إشراف طبي

أستاذ كبد بالقصر العينى يحذر من استخدام أدوية التخسيس دون إشراف طبي
أستاذ كبد بالقصر العينى يحذر من استخدام أدوية التخسيس دون إشراف طبي
شيماء جمال

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة إن الإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات مثل الأرز والمكرونة والخبز والحلويات يؤدي إلى تحويل الفائض من الطاقة إلى دهون تتراكم داخل الجسم والكبد.

وأضاف خلال تواجده ضيف ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع عبر قناة CBC أن السكريات المصنعة تمثل خطورة أكبر مقارنة بالسكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة، مشددًا على أهمية الاعتدال في تناول الطعام وممارسة النشاط البدني لحرق السعرات الحرارية وعدم تحويلها إلى دهون مخزنة.

وكشف أستاذ الكبد وزراعة الكبد بالقصر العيني عن ظهور أدوية حديثة خلال السنوات الأخيرة أثبتت فعالية كبيرة في علاج السمنة والكبد الدهني، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة المرضية.

وأوضح أن بعض العلاجات الحديثة المعروفة بمجموعة "GLP-1" أظهرت نتائج إيجابية في خفض الوزن وتحسين حالات الكبد الدهني، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية تتمتع بدرجة أمان مرتفعة عند استخدامها تحت إشراف طبي متخصص.

وحذر الدكتور أشرف عمر من استخدام أدوية التخسيس دون إشراف طبي، موضحًا أن بعض الأشخاص يلجأون إلى زيادة الجرعات بهدف فقدان الوزن بسرعة، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية غير مرغوبة.

وأكد أن اختيار العلاج المناسب يجب أن يتم من خلال الطبيب المختص، مع الالتزام الكامل بالجرعات والتعليمات الطبية لتحقيق أقصى استفادة علاجية مع الحفاظ على سلامة المريض.

السكريات الكربوهيدرات الأرز المكرونة الخبز أدوية التخسيس

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