مصممة أزياء: الـ"كفر أب" أصبح من القطع الأساسية في إطلالات المصيف.. والراحة والثقة سر الأناقة

قالت مصممة الأزياء يارا صالح إن الـ"كفر أب" أو الكاش مايوه أصبح من القطع الأساسية في إطلالات المصيف، موضحة أنه لم يعد يقتصر دوره على كونه قطعة للارتداء فوق ملابس البحر فقط، بل تحول إلى عنصر أساسي يمنح الإطلالة أناقة وتميزاً.

وأضافت يارا صالح، خلال تواجدها ضيفة ببرنامج 6 ستات والمذاع عبر قناة DMC، أن الكثير من الترندات الرائجة حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد على تنسيق الـ"كفر أب" والمجموعات المتناسقة "الماتشينج سيتس"، خاصة ذات الألوان الموحدة التي تمنح مظهراً عصرياً وأنيقاً.

وأوضحت مصممة الأزياء أن الكفر أب المثالي من وجهة نظرها يجب أن يجمع بين العملية والأناقة في الوقت نفسه، مؤكدة أن أهميته لا تقتصر على وظيفته الأساسية كقطعة تغطي ملابس البحر، وإنما يجب أن يكون قطعة مميزة تضيف لمسة جمالية إلى الإطلالة.

وأضافت أن اختيار تصميم أنيق يمكن أن يغير شكل الإطلالة بالكامل خلال لحظات، ويمنح صاحبة اللوك مظهراً أكثر أناقة وجاذبية أثناء التواجد على الشاطئ أو في الأماكن المفتوحة.

وحول الاختيار بين الكفر أب الطويل أو القصير، أشارت مصممة الأزياء إلى أن الأمر يرتبط بطبيعة الإطلالة والذوق الشخصي لكل سيدة، مؤكدة أن الأهم هو اختيار التصميم الذي يمنح الراحة ويتناسب مع شكل الجسم وأسلوب ارتداء الملابس.

وأكدت يارا صالح أن اختيار الألوان لا يجب أن يعتمد فقط على أحدث صيحات الموضة أو الألوان الرائجة خلال الموسم، بل يجب أن يرتبط أولاً بما يناسب لون البشرة وشخصية كل فرد.

وأوضحت أن اللون المثالي هو الذي ينسجم مع الستايل الشخصي ومع باقي عناصر الإطلالة، مشيرة إلى أن بعض الألوان قد تكون منتشرة بقوة في عالم الموضة، لكنها لا تناسب الجميع بالدرجة نفسها.

وأضافت أن السر في الحصول على إطلالات متنوعة خلال فصل الصيف لا يعتمد على شراء عدد كبير من الملابس، بل على حسن تنسيق القطع نفسها بطرق مختلفة، ما يمنح مظهراً جديداً ومتجدداً في كل مرة.

وأكدت أن الاهتمام بالتفاصيل البسيطة واختيار القطع التي يمكن تنسيقها بأكثر من شكل يساعد في تحقيق إطلالة أنيقة وعصرية دون الشعور بتكرار اللوك نفسه بشكل يومي.

واختتمت يارا صالح حديثها بالتأكيد على أن أهم عناصر الأناقة في إطلالات الصيف والمصيف هي الشعور بالراحة والثقة بالنفس، موضحة أن اختيار الملابس المناسبة لشخصية الفرد ولون بشرته وطبيعة جسمه يظل العامل الأهم للحصول على مظهر متناسق وأنيق.