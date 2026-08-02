الحماية المدنية تواصل مكافحة حريق مصنع تنر بالإسكندرية بعد امتداده إلى مبنى مجاور

تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم، جهودها للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج التنر بمنطقة عبد القادر الجديدة، غرب المحافظة، بعدما امتدت النيران إلى عقار مجاور نتيجة شدة الاشتعال.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا باندلاع حريق ضخم داخل المصنع، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث بدأت عمليات إخماد النيران ومحاصرتها لمنع وصولها إلى المباني والمنشآت المجاورة.

وأظهرت المعاينات الأولية أن المواد القابلة للاشتعال الموجودة داخل المصنع ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب، وهو ما أدى إلى امتداد الحريق إلى أحد العقارات المجاورة، بينما يعمل رجال الإطفاء على احتواء الموقف والسيطرة الكاملة على النيران.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، مع إبعاد المواطنين عن المنطقة حفاظًا على سلامتهم، فيما تجرى أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحصر التلفيات والخسائر، بعد الانتهاء من عمليات الإخماد.