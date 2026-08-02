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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية: رفع 15,700 طن مخلفات من جميع الأحياء خلال 72 ساعة

صورة لرفع القمامة من شوارع الإسكندرية
صورة لرفع القمامة من شوارع الإسكندرية
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية أنه في أعقاب تعيين القيادة الجديدة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، شهدت منظومة النظافة بالمحافظة نشاطاً ميدانياً ملحوظاً على مستوى الأداء بمختلف الأحياء، حيث تم خلال الأيام الثلاثة الماضية رفع 227 طنًا من المخلفات والتراكمات بالطريق الدولي الساحلي، وذلك في استجابة سريعة لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، لإعادة الانضباط والارتقاء بمستوى النظافة في جميع أنحاء المحافظة.

 تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة النظافة

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تتابع على مدار الساعة تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة النظافة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبالتنسيق الكامل مع شركة نهضة مصر وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال تكثيف أعمال الجمع والكنس ورفع التراكمات، وزيادة معدلات التشغيل، والدفع بالمزيد من المعدات والعمالة، بما يحقق تحسنًا ملموسًا يشعر به المواطن على أرض الواقع.

وأوضح المحافظ أن فرق العمل التابعة لشركة نهضة مصر انتشرت بكافة أحياء المحافظة، ونفذت حملات مكثفة على مدار الـ72 ساعة الماضية، أسفرت عن رفع 15,700 طن من المخلفات الصلبة من مختلف الأحياء، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري لشوارع الإسكندرية.

وشدد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات المكبرة للتصدي لظاهرة النباشين، واتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء على بؤر فرز القمامة العشوائية، مع الإسراع في رفع جميع التراكمات والمخلفات أولًا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وفي هذا الإطار، نفذ حي المنتزه أول حملة مكبرة استهدفت تروسيكلات النباشين بمنطقة البكتوشي، أسفرت عن رفع نحو 50 طنًا من المخلفات والتراكمات، كما واصل حي وسط جهوده المكثفة في رفع المخلفات وتفريغ الحاويات بمحور المحمودية البطيء، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الأحياء

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بمنظومة النظافة، من خلال الخط الساخن الذي خصصته شركة نهضة مصر لاستقبال الشكاوى على الرقم 17696، بالإضافة إلى أرقام خدمة العملاء:
03-3624070 – 03-3603999 – 01227666685، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بصورة فورية وفي إطار المتابعة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإسكندرية قمامة نظافة نهضة مصر أيمن عطية

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