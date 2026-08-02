محافظ الفيوم يتابع ميدانياً أعمال تشغيل محطة قحافة لمياه الشرب

تفقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، أعمال تشغيل الوحدة الأولى من المرحلة الثالثة لتوسعات محطة العزب الجديدة لمياه الشرب، التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، كما تابع المحافظ، ميدانياً، أعمال تشغيل محطة قحافة لمياه الشرب بطاقة 43200 متر مكعب يومياً.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، المهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سامي غالي رئيس قطاع مياه الشرب بالشركة، والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الشركة القائمة على تنفيذ الأعمال.

بدأت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم بزيارة مشروع توسعات محطة مياه الشرب بالعزب، حيث تفقد عدداً من مكونات المرحلة الثالثة من التوسعات، شملت عنبر الطلمبات العكرة، وعنبر الطلمبات الرايقة، وعنبر الشبة، ووحدات معالجة المياه، واستمع لشرح من رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حول نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع، حيث تم تشغيل الوحدة الأولى من المرحلة الثالثة من توسعات محطة مياه الشرب بالعزب بطاقة 60 ألف متر مكعب/ يوم.

وشدد محافظ الفيوم، على سرعة إنهاء الأعمال المتبقية بالوحدة الثانية من المرحلة الثالثة لتوسعات محطة العزب، ودخول المشروع بكامل طاقته حيز الخدمة خلال أسبوعين، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمشروع 120 ألف متر مكعب/ يوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 600 ألف متر مكعب يومياً، وذلك بهدف زيادة كميات المياه المنتجة، خاصة في نهايات الشبكات، بما يسهم في تحسين واستدامة الخدمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ووجه المحافظ، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بإعداد جدول زمني لكافة الأعمال المتبقية بالمرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة العزب، وعرض تقرير دوري بموقف تنفيذ الأعمال، وذلك لحين دخول المشروع بكامل طاقته التشغيلية حيز الخدمة.

كما تفقد محافظ الفيوم، أعمال تشغيل محطة قحافة لمياه الشرب بطاقة 43200 متر مكعب/ يوم، واستمع لشرح من رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات وأقسام المشروع. وتبلغ الطاقة الإجمالية لمحطتي مياه قحافة القديمة والجديدة 73200 ألف متر مكعب/ يوم.

وأشار محافظ الفيوم، أن تشغيل محطة مياه قحافة والوحدة الأولى من المرحلة الثالثة لتوسعات محطة العزب لمياه الشرب يضيف أكثر من 103 ألف متر مكعب يومياً، إلى منظومة مياه الشرب بالمحافظة، ومن المنتظر تشغيل الوحدة الثانية من توسعات محطة العزب بطاقة 60 ألف متر مكعب/ يوم خلال أسبوعين، وكذلك إضافة 80 ألف متر مكعب يومياً بعد الانتهاء من رفع كفاءة وتوسعة محطة مياه شرق الفيوم بطامية نهاية 2027، وهو ما يسهم في حل مشكلات نقص مياه الشرب بالمناطق المتضررة، مؤكداً أن مشروعات مياه الشرب تأتي على رأس أولويات المحافظة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.