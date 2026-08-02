الوادي الجديد تنفذ تدريبًا لطلاب الثانوية الزراعية على مكافحة سوسة النخيل

تواصل محافظة الوادى الجديد فعاليات الدورة التدريبية لطلاب مدارس الثانوية الزراعية بمركزي موط وبلاط، لليوم الثاني، ضمن جهود رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم بأحدث أساليب الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.



آليات الوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء

وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور إبراهيم علي إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عماد بحر، مدير حساب تدعيم مكافحة آفات النخيل ووكيل مديرية الزراعة.

وشهدت إدارة موط الزراعية فعاليات اليوم الثاني من التدريب بحضور الدكتور يوسف دياب، الباحث بالمعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل، وتناول البرنامج التدريبي شرحًا تفصيليًا للمعاملات الزراعية السليمة لنخيل البلح، وآليات الوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، مع التركيز على تطبيق أساليب المكافحة المتكاملة والحد من استخدام المبيدات، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية ورفع الوعي الفني لدى الطلاب.