القبض على شخص صدم طفل بدراجته النارية بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة والإصطدام بطفل حال عبوره الطريق بسوهاج ولواذه بالفرار .







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (طالب "سن 12" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) وبإستدعائه حضر رفقة والدته وبسؤالها قررت أنه حال قيام نجلها بعبور الطريق إصطدمت به دراجة نارية محدثة إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لإحدى المستشفيات فى حينه ، ولاذ قائد الدراجة النارية بالفرار.





أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عامل "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ

31 / يوليو المنقضى على النحو المُشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.





تم التحفظ على الدراجة النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.









