مقتل شاب على يد زوج ابنة خالته في شبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه إثر طعنة نافذة من يد زوج ابنة خالته بعد مشاجرة بينهما في عزبة البكري بمنطقة مسطرد التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



البداية كانت بتلقي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغا من مستشفى المطرية بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة أسفل الصدر.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى محمد زكريا محمد، يبلغ من العمر 23 عامًا، عامل، ومقيم بعزبة البكري بمنطقة مسطرد، وتبين إصابته بطعنة نافذة أسفل الصدر من الجهة اليمنى، تسببت في وفاته متأثرًا بإصابته عقب وصوله المستشفى.

وبإجراء التحريات بقيادة رئيس مباحث القسم ومعاونيه، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة خالة المجني عليه، وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بملاحقة المجني عليه واستل سلاحًا أبيض «سكين» من أحد المطاعم، ثم سدد له طعنة نافذة أسفل الصدر وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.