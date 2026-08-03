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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشكتاش يقترب.. الهلال يفتح الباب أمام رحيل داروين نونيز

نونيز
نونيز
إسراء أشرف

دخلت مفاوضات بشكتاش التركي لضم الأوروجوياني داروين نونيز مرحلة جديدة، بعدما أبدى الهلال السعودي استعداده لمناقشة رحيل مهاجمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الهلال لا تمانع في خروج نونيز على سبيل الإعارة، وهو ما فتح الباب أمام أكثر من نادٍ للدخول في المنافسة، بعدما كانت المفاوضات تتركز في البداية مع بشكتاش.

وأضافت الصحيفة أن النادي التركي لا يزال الطرف الأقرب للحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني، إلا أن الاتفاق النهائي لم يُنجز حتى الآن، في انتظار تسلم الهلال العرض الرسمي الأخير، والذي سيحدد قيمة الإعارة وآلية توزيع راتب اللاعب بين الناديين.

وأشارت إلى أن خيار الإعارة منح عددًا من الأندية فرصة لمراقبة الموقف والدخول على خط المفاوضات، بينما يواصل بشكتاش مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق كامل.

ويرتبط داروين نونيز بعقد مع الهلال يمتد حتى صيف 2028، وشارك مع الفريق في 24 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات، أحرز خلالها 9 أهداف، إلى جانب تقديم 5 تمريرات حاسمة.

دراوين نونيز نونيز الهلال الهلال السعودي

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