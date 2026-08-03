موجة حر قياسية بإيطاليا وحالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة

شهدت إيطاليا موجة حر قياسية اليوم مع إعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة بأنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية – في بيان صادر اليوم – أن الإنذار يتضمن مدن أنكونا، باري، بولونيا، بولزانو، بريشيا، كالياري، كامبوباسو، كاتانيا، تشيفيتافيكيا، فلورنسا، فروزينوني، جنوة، لاتينا، ميلانو، نابولي، باليرمو، بيروجيا، بيسكارا، رييتي، روما، تورينو، ترييستي، البندقية، فيرونا، وفيتيربو.

وحذرت الصحة الإيطالية من الآثار السلبية لدرجات الحرارة حيث يشكل خطرا صحيا محتملا على الجميع، وليس فقط كبار السن والأطفال.

يشار إلى أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة يتضمن ثلاثة مستويات ، ويعني المستوى الثالث "الأحمر" أن الحرارة تشكل خطرا على صحة عامة السكان، وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.