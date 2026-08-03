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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"جيه بي مورجان" تضخ 750 مليار دولار لبناء مساكن ميسورة ودعم تملك المنازل في أمريكا

"جيه بي مورجان" تضخ 750 مليار دولار لبناء مساكن ميسورة ودعم تملك المنازل في أمريكا
"جيه بي مورجان" تضخ 750 مليار دولار لبناء مساكن ميسورة ودعم تملك المنازل في أمريكا
أ ش أ

 أعلنت شركة (جي بي مورجان تشيس) أنها تعتزم ضخّ أكثر من 750 مليار دولار حتى عام 2035 لزيادة المعروض السكني ودعم تملّك المنازل في الولايات المتحدة، في خطوة تمثل زيادة تقارب 40% مقارنة بحجم التمويل الذي قدمته خلال العقد الماضي.

وذكرت الشركة - في بيان - أن الخطة تشمل تمويل بناء مليون وحدة سكنية ميسّرة، ومساعدة 500 ألف مشترٍ على شراء منازلهم.

ويأتي هذا الإعلان ضمن مبادرة "الحلم الأمريكي" التي أطلقتها الشركة بهدف توسيع الفرص الاقتصادية عبر استثمارات موجّهة للمجتمعات المحلية.

وبصفتها أكبر ممول للمجمعات السكنية متعددة الوحدات وأكبر بنك للرهن العقاري في البلاد، تؤكد الشركة أنها تمتلك الخبرة والقدرة على دعم حلول الإسكان في مواجهة التحديات المتفاقمة.

وتخطط (جي بي مورجان) لتعزيز التعاون مع صانعي السياسات والجهات المحلية لتسريع تطوير مشاريع الإسكان، عبر دعم إصلاحات تتعلق بالتقسيمات العمرانية، وتحديث قوانين البناء، وتبسيط إجراءات التصاريح، وتوسيع الحوافز الضريبية، بما يسمح بزيادة المعروض السكني على مختلف مستويات الدخل.

وقالت ميشيل هيريك رئيسة العقارات التجارية في البنك إن "وجود سوق إسكان ميسّر ومستدام أمر أساسي لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص".. كما قال شون جرزبين الرئيس التنفيذي لقسم الإقراض السكني "إن الهدف هو جعل طريق تملّك المنازل أوضح وأكثر سهولة أمام المزيد من الأمريكيين".

وتشمل الخطة زيادة الإقراض العقاري بأكثر من 40%، وتوظيف 850 مستشاراً جديداً للرهن العقاري، وتطوير أدوات رقمية، والنظر في خيارات بناء مبتكرة مثل المنازل الجاهزة.. كما ستستخدم الشركة بياناتها البحثية لتقديم توصيات سياسية تدعم خفض التكاليف وتحسين القدرة على الحصول على السكن.

شركة جي بي مورجان تشيس الولايات المتحدة مجمعات السكنية مواجهة التحديات المتفاقمة التقسيمات العمرانية

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