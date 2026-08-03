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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برنامج خدمة ضيوف الرحمن: العام الماضي شهد قدوم أكثر من 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج

برنامج خدمة ضيوف الرحمن: العام الماضي شهد قدوم أكثر من 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج
برنامج خدمة ضيوف الرحمن: العام الماضي شهد قدوم أكثر من 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج
أ ش أ

أكد برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالمملكة العربية السعودية، أن عام 2025 شهد قدوم أكثر من 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج، منهم 18.03 مليون معتمر، و1.5 مليون حاج، بنسبة نمو بلغت 114% للمعتمرين مقارنة بعام 2022، في إنجاز يعكس جاهزية المنظومة وكفاءة الخدمات المقدمة.

جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2025 للبرنامج والذي أصدره تحت شعار (#شرف_وأثر)، مستعرضًا أبرز المنجزات التي حققتها منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وما أثمرت عنه المبادرات والمشروعات من تطوير مستمر في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، بما يعزّز جودة رحلتهم، ويثري تجربتهم من التخطيط للرحلة حتى عودتهم إلى أوطانهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين.

وأوضح التقرير أن البرنامج عمل على تنفيذ 87 مبادرة في عام 2025 بالشراكة مع أكثر من 60 جهة تنفيذية، محققًا نسبة امتثال بلغت 100% في تنفيذ المبادرات، بما يؤكد الاهتمام التاريخي الأصيل في خدمة ضيوف الرحمن، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار التقرير إلى أنه رغم التضاعف المستمر في الأعداد، واصلت مؤشرات تجربة ضيوف الرحمن تحقيق مستويات رضا مرتفعة؛ إذ بلغت نسبة رضا الحجاج 91%، فيما بلغت نسبة رضا المعتمرين 94% متجاوزةً بذلك مستهدفات رؤية السعودية 2030 لكلا المؤشرين، واستقبلت الروضة الشريفة أكثر من 16 مليون زائر خلال عام 2025، وارتفعت نسبة رضا الزوار إلى 88% مقارنة بـ 57% في عام 2022، بما يؤكد أثر الجهود المبذولة في تطوير الخدمات وتيسير أداء المناسك وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وفي إطار إثراء التجربة الدينية والثقافية، أوضح التقرير أن عدد المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية المؤهلة ارتفع إلى 87 موقعًا ووجهةً في مكة المكرمة والمدينة المنورة، استقبلت أكثر من 55 مليون زيارة، في خطوة تثري تجربة ضيوف الرحمن، وتعزّز ارتباطهم بالإرث التاريخي الإسلامي.

وفي جانب تعزيز المشاركة المجتمعية، سجّل التقرير مشاركة 184,569 متطوعًا ومتطوعة في خدمة ضيوف الرحمن خلال عام 2025؛ مما يؤكد تنامي ثقافة العمل التطوعي لدى أبناء المملكة وبناتها، ودوره المحوري في الارتقاء بجودة الخدمات.

وحققت المملكة مراكز متقدمة في تصنيف المؤشرات الدولية، إذ جاءت مكة المكرمة بالمرتبة الخامسة عالميًّا في مؤشر المدن الأكثر استقبالًا للزوار الدوليين، فيما حصلت المدينة المنورة على المرتبة السابعة عالميًّا في مؤشر الأداء السياحي.

وامتدادًا لجهود تطوير الخدمات الرقمية، أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد التأشيرات المصدرة للعمرة والزيارة والتأشيرات الأخرى بلغ 15.03 مليون تأشيرة، شكّلت تأشيرات العمرة منها 83%، فيما تصدّرت كل من باكستان وإندونيسيا ومصر الدول الأكثر قدومًا بتأشيرة العمرة، بما يعكس تكامل الجهود في تيسير رحلة ضيوف الرحمن والارتقاء بتجربتهم.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالمملكة العربية السعودية تطوير مستمر في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار مؤشرات تجربة ضيوف الرحمن معايير الجودة والكفاءة

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