زيلينسكي: سنضغط من أجل إنهاء الحرب قُبيل فصل الشتاء

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستسعى إلى خلق نوع من الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري على موسكو في سبيل إنهاء الحرب قُبيل بدء فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي- في تصريحات أوردتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية:- "سنحاول أن نجعل ذلك يحدث قُبيل بدء فضل الشتاء".

كما شدد على أن أوكرانيا ستعمل على الاتحاد مع شركائها وتشكيل ضغط على روسيا.

يُشار إلى أن زيلينسكي صرح مرارًا وتكرارًا بأن فصل الشتاء يُمثل مرحلة حرجةوحساسة جدًا من الحرب بسبب التركيز الروسي المكثف على تدمير البنية التحتية للطاقة شبكات الكهرباء والتدفئة.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا ميدانيًا واسعًا وتكثيفًا للضربات الجوية المتبادلة، إذ تكثف روسيا هجماتها الجوية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مستهدفة العاصمة كييف ومواقع البنية التحتية للطاقة والمراكز اللوجستية في مختلف الولايات الأوكرانية.

في المقابل، تواصل القوات الأوكرانية تنفيذ هجمات بالمسيرات العمق الروسي، مستهدفة مراكز لوجستية ومستودعات في شبه جزيرة القرم ومناطق داخل روسيا.