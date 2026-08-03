تصعيد إسرائيلي .. مسيّرة تلقي عبوات متفجرة على حرج علي الطاهر بالنبطية

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، اليوم، تصعيداً ميدانياً تمثل في اعتداءات إسرائيلية متفرقة، حيث ألقت مسيّرة اسرائيلية عبوات متفجرة فوق حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وفي موازاة ذلك، تعرضت بلدة ميس الجبل لقصف مدفعي، وسط حالة من الترقب في المنطقة، فيما لم تُعرف بعد الأضرار التي خلفها الاستهداف.

وفي بلدة المنصوري، احترقت سيارة بعدما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاهها، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها واقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب الأنباء الأولية.