قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة
وائل جسار: يشرفني تقديم دويتو مع فضل شاكر.. وسعد لمجرد أخي وحبيبي وأرحّب بالغناء معه
موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟
«مالهاش مثيل».. ياسر الحريري: شيرين عبدالوهاب صوت الوطن العربي.. ومش هيتعوض حد مكانها
تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو
مصير «إنفانتينو» بعد الأزمات المتلاحقة .. هل يترشح هاني أبوريدة لرئاسة »فيفا»؟ | فيديو
دي حشرية | انفعال بسمة وهبة على الهواء بسبب شيرين
طرابزون سبور يعلن رسميًا بدء إجراءات التعاقد مع محمد صلاح
محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي
وزير الري : عدم توافر بيانات تشغيل سد النهضة يضع السودان فى موقف بالغ الصعوبة
هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ أستاذ الاستشعار عن بعد يحسم الجدل
اكتشاف جديد وغامض على المريخ يثير تساؤلات العلماء .. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026: تهدئة ذهنك

الميزان
الميزان
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج الميزان بشخصيته الهادئة وحبه للتوازن والاستقرار، كما يعرف بقدرته على التعامل مع الآخرين بذكاء ولباقة، ويميل دائمًا إلى البحث عن السلام النفسي والابتعاد عن التوتر والمشكلات.

وإليك توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

قد يبدأ يومك بهدوء، وقد تشعر برغبة أكبر في الاهتمام بشؤون المنزل، أو إنجاز الأعمال المنزلية المؤجلة، أو إجراء محادثة عائلية كانت تنتظر اللحظة المناسبة. إذا شعرت ببطء الصباح قليلاً، فلا تعتبره عائقاً. استغله لتهدئة ذهنك، والرد على الرسائل المهمة، وإضفاء بعض النظام على محيطك.

توقعات برج الميزان صحيا

تتحسن حالتك النفسية مع مرور اليوم، مع أن الصباح قد يحمل معه بعض التوتر أو الحاجة إلى الهدوء. ابدأ يومك بفطور صحي، وشرب كمية كافية من الماء، واتباع وتيرة هادئة. قد يتراكم التوتر إذا حاولت التوفيق بين العمل والأسرة في آن واحد.

توقعات برج الميزان عاطفيا

 إذا كنت متزوجًا أو في علاقة جدية، فقد يكون شريكك أكثر تعاونًا في شؤون المنزل أو الأسرة مما هو متوقع. يمكن أن تسير المناقشات حول نفقات المنزل، والأثاث، والضيوف، أو خطط عطلة نهاية الأسبوع بسلاسة إذا تجنبت النقد غير الضروري.

برج الميزان اليوم مهنيا

 هذا يوم عمل مثمر يجمع بين الحكمة والانضباط. أنت في وضع جيد لاتخاذ قرارات مدروسة، وصياغة دقيقة، وإنجاز مسؤوليات تتطلب نضجًا لا سرعة. قد يكون توجيه أحد كبار المسؤولين، أو معلم، أو زميل ذي خبرة مفيدًا إذا كنت مترددًا بشأن خطوتك التالية.…

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

قد يستفيد الطلاب من المراجعة الهادئة، والتدريب الكتابي، وإكمال الأعمال المؤجلة بدلاً من الانخراط في مواضيع جديدة كثيرة. وقد يكون توجيه المعلم أو المرشد أو أحد الطلاب الأكبر سناً مفيداً.  

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الميزان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

نموذج إجابة الفيزياء

تداول نموذج إجابة الفيزياء بعد تصويره بإحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

يارا حسام حسن

حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه

فريق الأهلي

الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

إمام عاشور

عايز حقي ناشف.. إمام عاشور يرحب بـ الكاش ويرفض فيلا الساحل لـ تجديد عقده| خاص

ترشيحاتنا

المتهمين

لادعاءات ضد سيدة .. القبض على المتهمين بضرب شخص بالبحيرة

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة فيديو البلطجة على عقار تحت الإنشاء في مرسى علم

المتهم

القبض على المتهم بصفع سيدة بالإسكندرية

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية لافتة على البحر.. بفستان وردي تخطف الأنظار

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

الإفراط في تناول السكر قبل عمر العامين يصيبك بمرض خطير لاحقًا.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

كم كوب قهوة تحتاج يوميًا؟.. الكمية المثالية لكل مرحلة عمرية

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

تحذير عاجل | عدوى طفيلية معوية ببريطانيا تسبب إسهالا شديدا يجتاح وجهات سياحية شهيرة

داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا

فيديو

سامو زين

سامو زين يكشف حقيقة استخدامه الذكاء الاصطناعي في حفله بالساحل الشمالي

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد