أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتابع جاهزية مجمع التمور لاستقبال المحصول من المزارعين.. والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء موقف الأقاليم

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

بالتزامن مع قرب موسم حصاد التمور

محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مجمع التمور لاستقبال المحصول من المزارعين

تفقّدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم مجمع التمور بمدينة الخارجة؛ يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ علاء سماسيري مدير المجمع؛ وذلك لمتابعة استعدادات المصنع وجاهزيته لاستقبال موسم حصاد التمور، ومتابعة التجهيزات الفنية واللوجستية ما قبل انطلاق الموسم.

وأكدت المحافظ خلال الجولة على ضرورة استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية داخل المجمع بشكل مرحلي بالتوازي مع سير الأعمال خلال الموسم، بما يضمن سير العمل على النحو المطلوب وعدم حدوث أي تعطيل. كما وجّهت بمتابعة الصيانة الفنية وجاهزية ثلاجات حفظ التمور البالغ عددها ٧٧ ثلاجة لاستيعاب الكميات الموردة.

في سياقٍ متصل، تفقدّت المحافظ موقع التوسعات الجديدة داخل المجمع والمستهدف لإنشاء ثلاجات حفظ إضافية لمضاعفة طاقات التخزين بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وذلك ضمن استراتيجية المحافظة لدعم قطاع التمور وتعزيز القيمة المضافة للمنتج، واستيعاب الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة والتخزين.

محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء موقف سيارات الأقاليم الجديد

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال مشروع إنشاء موقف سيارات الأجرة الإقليمي الجديد بمدينة الخارجة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي والإقليمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وجهاد متولي رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على معدلات التنفيذ بالمشروع الذي يتضمن ساحات انتظار السيارات ومظلات الطاقة الشمسية ومناطق انتظار الركاب والخدمات الإدارية، موجهةً بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية نهاية الشهر الجاري. كما استعرضت مقترح تطوير منطقة انتظار خارج الموقف لتحقيق السيولة المرورية بالطريق المار أمام الموقف بعد افتتاح الرسمي.

محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق منطقة أرض المعلمين واستمرار أعمال التبريد

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، السيطرة على الحريق الذي نشب مساء اليوم بمخلفات نخيل وهيش وأشجار نخيل غير مثمرة على مساحة 1.5 فدان بمنطقة أرض المعلمين بمدينة الخارجة.

وأوضحت المحافظ أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع البلاغ على الفور، وتمكنت من إخماد الحريق بالكامل، فيما تواصل أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، مشيرةً إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، مؤكدةً استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من أعمال التبريد واتخاذ الإجراءات اللازمة، موجهةً الشكر لقوات الحماية المدنية وجميع الجهات المعنية على سرعة الاستجابة والسيطرة على الموقف.

استعدادا للعام الدراسي الجديد..

محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال الصيانة الشاملة بعدد من مدارس الخارجة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادى الجديد، اليوم، سير أعمال الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة بعدد من المدارس بمدينة الخارجة، ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لرفع كفاءة المنشآت التعليمية وتجهيزها لاستقبال العام الدراسي الجديد، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور إبراهيم قناوي مدير عام التربية والتعليم، والمهندسة أسماء بصيط مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

استهلت المحافظ جولتها بمتابعة أعمال الصيانة الشاملة الجارية بمدرسة ناصر الابتدائية الإعدادية بتكلفة 7.6 مليون جنيه، والتي تضم 24 فصلًا بنسبة تنفيذ بلغت 95% ، حيث تضمنت الأعمال صيانة 7 ملحقات وإجراء تعديلات معمارية لاستكمال دورات مياه المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وتطوير ساحة الطابور والملاعب.

كما تفقدت أعمال رفع كفاءة مدرسة السلام الابتدائية بتكلفة تبلغ 5.5 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 30% من الأعمال وتشمل صيانة 5 ملحقات ورفع كفاءة دورات المياه وشبكات الصرف وتطوير الشبكات الكهربائية، وإنشاء ساحة الطابور والملاعب وتنسيق الموقع العام، موجهة بتكثيف معدلات الإنجاز وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، لضمان جاهزية المدارس واستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.