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اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اليوم.. الدوري يرفع الستار على موسم جديد.. قرعة مرتقبة ونظام مختلف وصراع مبكر على اللقب| التفاصيل الكاملة

الدوري
الدوري
محمود أحمد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية فى الثالثة عصر اليوم، الأربعاء، إلى مقر اتحاد الكرة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تُجرى قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 في خطوة تمثل الانطلاقة الرسمية لموسم ينتظر أن يكون من أكثر المواسم إثارة خلال السنوات الأخيرة.

ولا تقتصر أهمية القرعة على تحديد مواجهات الجولة الأولى فقط بل ترسم ملامح مشوار 20 ناديًا يتطلعون لتحقيق أهداف مختلفة بين المنافسة على اللقب وحجز مقعد قاري أو الهروب من شبح الهبوط في ظل نظام جديد للمسابقة يعد بمنافسة مشتعلة حتى الجولات الأخيرة.

 

حضور رسمي وترقب من جميع الأندية

تنظم رابطة الأندية المصرية المحترفة مراسم القرعة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، إلى جانب ممثلي الأندية العشرين المشاركة في البطولة ومسئولي اللجنة المنظمة.

وتحظى مراسم القرعة هذا الموسم باهتمام كبير، خاصة أنها تأتي بعد صيف شهد حركة انتقالات نشطة وتغييرات فنية وإدارية في عدد من الأندية، ما يزيد من حجم الترقب لمعرفة شكل البداية ومواجهات الأسابيع الأولى.

الذكاء الاصطناعي يدخل المشهد

في إطار سعيها لتطوير المسابقة، تعتمد رابطة الأندية هذا الموسم على نظام إلكتروني مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء القرعة وإعداد جدول المباريات بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق مع مراعاة عدد من المعايير المهمة أبرزها:

توزيع المواجهات الكبرى على مدار الموسم.

تجنب تضارب المواعيد.

مراعاة ارتباطات الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية.

التنسيق مع فترات التوقف الدولي الخاصة بالمنتخب المصري.

ويأمل مسئولو الرابطة أن يسهم النظام الجديد في الحد من الجدل الذي كان يرافق جدول المسابقة في المواسم الماضية.

 

نظام جديد يزيد المنافسة

ويقام الدوري المصري هذا الموسم بمشاركة 20 فريقًا لكنه سيقام وفق نظام المرحلتين الذي يهدف إلى الحفاظ على قوة المنافسة حتى نهاية الموسم.

في المرحلة الأولى تلعب جميع الفرق دوريًا من دور واحد بحيث يخوض كل فريق 19 مباراة.

وبعد انتهاء هذه المرحلة يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج وتضم أصحاب المراكز الستة الأولى للتنافس على لقب الدوري وبطاقات التأهل إلى البطولات القارية.

مجموعة الهبوط وتضم 14 فريقًا تتنافس على البقاء مع هبوط أربعة أندية في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين.

ويمنح هذا النظام كل مباراة أهمية مضاعفة إذ قد تحسم نقطة واحدة مصير فريق في المنافسة على اللقب أو في صراع البقاء.

 

انطلاق البطولة في 21 أغسطس

وحددت رابطة الأندية يوم 21 أغسطس موعدًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد بعد الانتهاء من مراسم القرعة واعتماد جدول المباريات.

كما جرى التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن لضمان توافق جدول الدوري مع أجندة التوقفات الدولية بما يمنح المنتخب أفضل إعداد ممكن للاستحقاقات المقبلة دون التأثير على انتظام المسابقة.

 

ثلاثي جديد في البطولة

ويشهد الموسم عودة ثلاثة أندية صاعدة من دوري المحترفين هي:

القناة.

بترول أسيوط.

أبو قير للأسمدة.

وتأمل هذه الفرق في تقديم مستويات قوية وتكرار تجارب الأندية الصاعدة التي نجحت في فرض نفسها سريعًا بين الكبار.

في المقابل ودعت أندية الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو منافسات الدوري الممتاز بعد هبوطها في نهاية الموسم الماضي.

 

مكافأة مالية ضخمة للبطل

وفي خطوة تستهدف رفع مستوى التنافس، أعلنت رابطة الأندية تخصيص جائزة مالية قدرها 50 مليون جنيه للفريق المتوج بلقب الدوري المصري الممتاز وهي أكبر مكافأة مالية في تاريخ المسابقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجائزة في زيادة حدة المنافسة، خاصة مع تقارب الإمكانات الفنية بين عدد من الأندية الكبرى.

 

الأندية المشاركة في الدوري المصري 2026-2027

يشارك في النسخة الجديدة 20 فريقًا هم:

الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري والشرقية إنبي وسموحة والبنك الأهلي وزد والجونة ومنتخب السويس بتروجت وغزل المحلة والمقاولون العرب ومودرن سبورت وطلائع الجيش ووادي دجلة إلى جانب الثلاثي الصاعد: القناة وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة.

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