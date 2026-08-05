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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية

الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية
الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية
أ ش أ

 أكد رئيس كوريا الجنوبية "لي جيه ميونغ" اليوم الأربعاء على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وسط الاضطرابات التي يشهدها النظام الدولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساعد أيضا في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال الرئيس الكوري في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"،إن السلام هو الغذاء، السلام هو الاقتصاد»، مشيرا إلى أن الحفاظ على السلام يساعد أيضا في دعم الاستقرار الاقتصادي، مبينا أن بلاده تشهد خقبة من اضطرابات في النظام الدولي، والأمر الأهم (الآن) هو السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية».

و أعرب عن أسفه لأن القضايا الأمنية والدبلوماسية أصبحت مادة خصبة للخلافات الحزبية في كوريا الجنوبية، متعهدا بتحقيق نتائج ملموسة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بدلا من رفع صوته بصفته الشخص الذي يتمتع بالسلطة والمسؤولية.

كما أصدر "لي" تعليمات لوزارة الوحدة الكورية ، بمواصلة سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز السلام والتعايش مع كوريا الشمالية، على الرغم من استمرار عدم استجابة بيونغ يانغ لمبادرات سول المتكررة للتواصل.

وأضاف الرئيس الكوري ، أنه سيكون من الصعب تحسين العلاقات بسهولة بعد قضاء وقت طويل في المواجهة وإهمال بعضنا بعضا، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوضع، يجب أن تستمر سياسة السعي إلى السلام والتعايش.

رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية دعم الاقتصاد الوطني

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