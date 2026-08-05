منتخب ناشئات اليد.. مشروع طويل الأمد يقود مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم

قال الكابتن عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الإنجاز الذي حققه منتخب مصر للناشئات مواليد 2008 في بطولة العالم لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطة إعداد متكاملة استمرت لفترة طويلة، اعتمدت على أسس علمية وبرامج تطوير فني وبدني هدفت إلى إعداد جيل قادر على المنافسة على أعلى المستويات.

وأوضح فتحي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الاتحاد بدأ تكوين المنتخب من خلال مشروع علمي شمل إخضاع أكثر من 110 لاعبات لاختبارات دقيقة، تضمنت تقييم القدرات البدنية والمهارية والرشاقة والسرعة، قبل اختيار العناصر الأفضل وفق معايير محددة، بما أسهم في تكوين فريق يمتلك مقومات المنافسة الدولية.

وأشار إلى أن المنتخب واصل تطوره بعد ذلك، ونجح في التتويج ببطولة أفريقيا التي أقيمت في الجزائر، ليحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم، لافتًا إلى أن الاتحاد تعاقد مع المدير الفني الكابتن عبد الكريم، إلى جانب تنفيذ برنامج إعداد متكامل وتنظيم دوري قوي لزيادة الاحتكاك وصقل خبرات اللاعبات قبل المشاركة العالمية.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد أن المنتخب قدم عروضًا قوية خلال بطولة العالم، وحقق نتائج مميزة أمام عدد من المنتخبات الكبرى، وهو ما قاده إلى بلوغ الدور ربع النهائي، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبات دخلوا البطولة بطموح كبير وثقة في القدرة على المنافسة، وأن الوصول إلى هذا الدور يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إنجازات أكبر، مع استمرار السعي لحصد ميدالية عالمية.

وأكد على أن الاتحاد ينظر إلى هذا المنتخب باعتباره نواة منتخب السيدات الأول خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة تستهدف تعزيز المنافسة على البطولات القارية والعالمية وضمان التأهل المستمر إلى كأس العالم.

واختتم بالتأكيد على أن الاتحاد يعمل أيضًا على مواجهة ظاهرة اعتزال اللاعبات خلال مرحلة الدراسة الجامعية، من خلال توفير عقود احترافية، وحوافز مادية، وفرص للاحتكاك والمشاركة الخارجية، بما يسهم في تطوير مستوى اللاعبات والحفاظ على استمرارية مسيرتهن الرياضية.